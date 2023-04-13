Inside the Games: шесть стран хотят создать альтернативную IBA организацию

Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция планируют вместе с Великобританией и США создать альтернативную Международной ассоциации бокса (IBA) организацию под названием World Boxing.

Об этом сообщает Inside the Games.

«У нас есть различные источники финансирования. Есть пожертвования, членство, спонсорство, доходы и некоторые другие источники. Бюджет, который мы рассчитали на этот год, составляет €900 тыс. Это включает в себя заработную плату, операции, а также публикации и различные другие аспекты», — заявил исполняющий обязанности генерального секретаря World Boxing Саймона Тулсон.

По его словам, приоритетом World Boxing является сохранение бокса в олимпийском движении, обеспечение проведения честных соревнований в интересах спортсменов, а также обеспечение строгих стандартов управления и прозрачности финансов.

13 апреля появилась информация, что Великобритания и США выйдут из IBA и создадут новую боксёрскую федерацию.

Ранее IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпийским играм.