Inside the Games: шесть стран хотят создать альтернативную IBA организацию

Короткая ссылка
Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция планируют вместе с Великобританией и США создать альтернативную Международной ассоциации бокса (IBA) организацию под названием World Boxing.
Inside the Games: шесть стран хотят создать альтернативную IBA организацию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Inside the Games.

«У нас есть различные источники финансирования. Есть пожертвования, членство, спонсорство, доходы и некоторые другие источники. Бюджет, который мы рассчитали на этот год, составляет €900 тыс. Это включает в себя заработную плату, операции, а также публикации и различные другие аспекты», — заявил исполняющий обязанности генерального секретаря World Boxing Саймона Тулсон.

По его словам, приоритетом World Boxing является сохранение бокса в олимпийском движении, обеспечение проведения честных соревнований в интересах спортсменов, а также обеспечение строгих стандартов управления и прозрачности финансов.

13 апреля появилась информация, что Великобритания и США выйдут из IBA и создадут новую боксёрскую федерацию.

Ранее IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпийским играм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить