IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпиаде

Международная ассоциация бокса (IBA) обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) по вопросу лишения Европейских игр в Польше статуса квалификационных соревнований к Олимпиаде.

«После решения Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Европейских играх 2023 года, что серьёзно снижает шансы этих спортсменов пройти квалификацию к Олимпийским играм, IBA призывает МОК отозвать квалификационный статус этих соревнований», — говорится в заявлении.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для их допуска к участию в Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.

Ранее сообщалось, что Британия и США выйдут из IBA и создадут новую боксёрскую федерацию.