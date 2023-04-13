Inside the Games: Британия и США выйдут из IBA и создадут новую боксёрскую федерацию
Федерации Британии и Соединённых Штатов 13 апреля выйдут из IBA, чтобы создать новую организацию под названием World Boxing, сообщает Inside the Games.
Уточняется, что к демаршу присоединятся ещё несколько боксёрских федераций из Европы.
IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры выступают под национальными флагами, в случае их победы исполняется гимн страны. После этого ряд стран приняли решения бойкотировать турниры.
МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал скандальную ситуацию с IBA.