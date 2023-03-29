МОК: у нас нет проблем с боксом как видом спорта, вопросы есть только к IBA

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Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал скандальную ситуацию с Международной ассоциацией бокса (IBA).
МОК: у нас нет проблем с боксом как видом спорта, вопросы есть только к IBA
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«У нас нет проблем с боксом как видом спорта, но есть проблемы с федерацией. Если IBA продвинется вперёд с этим предложением, это приведёт к серьёзным последствиям», — цитирует Адамса «Матч ТВ».

Он дал понять, что МОК принял к сведению письмо IBA. По его словам, если они действительно хотят продвинуть вперёд то, что написано в этом письме, это покажет, что они не заинтересованы в честных соревнованиях и квалификации на Олимпийские игры.

IBA в преддверии исполкома МОК отправила Баху открытое письмо, в котором «разделила глубокую обеспокоенность в отношении основных принципов управления, беспристрастности и прозрачности». IBA заявила о готовности подать в суд на МОК из-за возможного нарушения соглашения о передаче персональных данных официальных лиц федерации.

МОК продлил отстранение IBA. Боксёрский турнир на Играх-2024 в Париже будет проводить сам МОК.

Представители боксёрского сообщества организовали две массовые мирные акции протеста в рамках кампании Stand for Boxing. Более 500 боксёров, тренеров и единомышленников собрались перед штаб-квартирой МОК в Лозанне, чтобы выступить за олимпийское будущее бокса под руководством IBA.

В протесте приняли участие спортсмены и тренеры из разных стран, в том числе из России, Казахстана, Франции, Швейцарии, Польши, Германии и Италии.

Ранее Умар Кремлёв призвал не пускать боксёров-трансгендеров в женские турниры.

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