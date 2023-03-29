Кремлёв призвал не пускать боксёров-трансгендеров в женские турниры

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о допуске боксёров-трансгендеров в женские турниры.
Кремлёв призвал не пускать боксёров-трансгендеров в женские турниры
  • РИА Новости

«Это неправильно, чтобы переделанные мужчины дрались с женщинами. Мы не должны этого допускать. Для нас это бесовство. В спорте такого вообще не должно быть. Есть женские виды, есть мужские дисциплины, третьего быть не должно», — сказал Кремлёв в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в каждой стране есть своя культура. По его словам, люди должны уважать ценности каждой страны.

26 марта стало известно, что алжирку сняли с соревнований из-за высокого уровня тестостерона. Хелиф должна была выйти на ринг против китаянки Ян Лю в финале соревнований в весе до 66 кг.

IBA ранее исключила из числа участников женского чемпионата мира в Индии несколько спортсменов, попытавшихся выдать себя за женщин.

Ранее Кремлёв обратился к международным спортивным организациям.

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