В Лозанне перед штаб-квартирой Международного олимпийского комитета (МОК) прошли мирные акции протеста за будущее бокса на Олимпийских играх.

«Это отличная возможность для бокса продемонстрировать нашу страсть к спорту. Мы хотим подчеркнуть важность совместной работы IBA и МОК во благо спортсменов. Мечта стала для меня реальностью в 2016 году, когда я стала олимпийской чемпионкой. Я призываю МОК не разрушать мечту многих боксёров, которые делают всё возможное, чтобы стать частью олимпийского движения. И я искренне надеюсь, что всем сторонам, участвующим в обсуждении этого вопроса, удастся найти решение, в основе которого лежит олимпийское будущее бокса», — сказала Эстель Моссели.

Представители боксёрского сообщества организовали две массовые мирные акции протеста в рамках кампании Stand for Boxing. Более 500 боксёров, тренеров и единомышленников собрались перед штаб-квартирой МОК в Лозанне, чтобы выступить за олимпийское будущее бокса под руководством IBA.

В протесте приняли участие спортсмены и тренеры из разных стран, в том числе из России, Казахстана, Франции, Швейцарии, Польши, Германии и Италии.

Волна мирных протестов началась в прошлом году, когда боксёр Рой Джонс — младший провёл в Лозанне перед Олимпийским музеем мирную демонстрацию под лозунгом «Нет Олимпиады без бокса».

Ранее Кремлёв призвал не пускать боксёров-трансгендеров в женские турниры.