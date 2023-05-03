Гонщик Мазепин обратился в суд Великобритании с целью отмены введённых против него санкций

В команде российского гонщика Никиты Мазепина сообщили, что спортсмен обратился в суд Великобритании с намерением добиться отмены введённых против него санкций.

«Никита обратился в суд Великобритании. В заявлении о санкциях в отношении него неоднократно говорится о том, что они «незаконны», — приводит слова собеседника ТАСС.

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее сообщалось, что Мазепин ждёт положительной реакции на обращение своего фонда к президенту МОК Баху.