Мазепин ждёт положительной реакции на обращение своего фонда к президенту МОК Баху

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Российский гонщик Никита Мазепин рассказал, какой реакции он ждёт на обращение своего фонда к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
Мазепин ждёт положительной реакции на обращение своего фонда к президенту МОК Баху
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«Мы ждём положительной реакции. Мы говорим о нейтральности, а не о поддержке какой-то из сторон. Наши российские спортсмены являются лидерами в своих видах спорта, и мы бы хотели, чтобы они смогли выступать — в разных странах Евросоюза и не только. Для нас это самое важное», — приводит слова Мазепина «Чемпионат».

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее Мазепин сообщил, что готов к возвращению в «Формулу-1» в случае снятия с него санкций.

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