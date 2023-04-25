Мазепин сообщил, что готов к возвращению в «Формулу-1» в случае снятия с него санкций

Российский гонщик Никита Мазепин рассказал, что готов вернуться в «Формулу-1» в случае снятия с него санкций.

«Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в «Формулу-1». Сегодня в целом я занимаюсь фондом. Если снимутся санкции, то я готов — я в правильном весе, в форме, чтобы выступать», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее сообщалось, что Мазепин через суд хочет добиться отмены введённых против него Канадой санкций.