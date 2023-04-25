Мазепин сообщил, что готов к возвращению в «Формулу-1» в случае снятия с него санкций
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«Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в «Формулу-1». Сегодня в целом я занимаюсь фондом. Если снимутся санкции, то я готов — я в правильном весе, в форме, чтобы выступать», — приводит слова Мазепина ТАСС.
Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.
2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.
Ранее сообщалось, что Мазепин через суд хочет добиться отмены введённых против него Канадой санкций.