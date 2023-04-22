Canadian Press: Мазепин через суд хочет добиться отмены введённых против него Канадой санкций

Российский автогонщик Никита Мазепин может добиться отмены введённых против него Канадой санкций.

Как сообщает The Canadian Press, Мазепин считает, что не имеет никакого отношения к событиям на Украине, из-за чего против него и были введены рестрикции. Также отмечается, что канадские санкции могут помешать спортсмену вернуться в «Формулу-1».

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин оценил шансы пилотов из России Даниила Квята и Никиты Мазепина на продолжение карьеры за рубежом.