Canadian Press: Мазепин через суд хочет добиться отмены введённых против него Канадой санкций

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Российский автогонщик Никита Мазепин может добиться отмены введённых против него Канадой санкций.
Canadian Press: Мазепин через суд хочет добиться отмены введённых против него Канадой санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Thompson

Как сообщает The Canadian Press, Мазепин считает, что не имеет никакого отношения к событиям на Украине, из-за чего против него и были введены рестрикции. Также отмечается, что канадские санкции могут помешать спортсмену вернуться в «Формулу-1».

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин оценил шансы пилотов из России Даниила Квята и Никиты Мазепина на продолжение карьеры за рубежом.

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