Сироткин — о будущем Квята и Мазепина: спорт всегда должен оставаться вне политики

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Вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин оценил шансы пилотов из России Даниила Квята и Никиты Мазепина на продолжение карьеры за рубежом.
Сироткин — о будущем Квята и Мазепина: спорт всегда должен оставаться вне политики
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  • © Rudy Carezzevoli - Formula 1

«Сложный вопрос, ведь всё зависит не только от них. Мне, конечно, как функционеру в отечественном автоспорте, хотелось бы, чтобы у наших пилотов была возможность ехать, а специалисты могли работать без ограничений. Делать всё более открыто, чем сейчас. Поскольку спорт, мне кажется, всегда должен оставаться вне политики.

И меньше всего хотелось бы навредить молодым ребятам, которые потратили годы жизни на автоспорт и дошли до определённого уровня. Будет обидно и неправильно, если они окажутся готовы для следующего шага в мировые гонки, но не смогут его сделать. Хочется, чтобы эта ситуация разрешилась», — сказал он в интервью RT.

Ранее Сироткин заявил, что Фернандо Алонсо на закате карьеры угадал с Aston Martin — небольшая сенсация.

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