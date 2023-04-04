Сироткин: Алонсо на закате карьеры угадал с Aston Martin — небольшая сенсация

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Вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин высказал своё мнение о старте нового сезона в «Формуле-1».
Сироткин: Алонсо на закате карьеры угадал с Aston Martin — небольшая сенсация
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«Если говорить про текущий сезон, то надо отметить, как все порадовались за Фернандо Алонсо и в целом за Aston Martin. Наконец-то, казалось бы, на закате карьеры он угадал с коллективом, куда перейти. И это небольшая сенсация.

Конечно, мы видим, что Red Bull чуть-чуть выделяется, но всё-таки разброс между командами, в принципе, не такой большой. Да, Red Bull опять лидирует, и это немного портит интригу, но дальше всё достаточно плотно. Mercedes, Ferrari, Aston Martin — здесь есть ротация: кто-то прыгает вперёд, кто-то ошибается и отваливается. Борьба этих команд может получиться интересной», — сказал он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что вице-президент Российской автомобильной федерации оценил перспективность фиджитал-гонок.

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