Вице-президент Российской автомобильной федерации оценил перспективность фиджитал-гонок

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Вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин оценил перспективность фиджитал-гонок на «Играх будущего» в следующем году.
Вице-президент Российской автомобильной федерации оценил перспективность фиджитал-гонок
  • РИА Новости

«Фиджитал-гонки — достаточно интересный формат. Думаю, только ленивый не оценил качество картинки, которое удаётся создать на соревнованиях. И это в том числе отличный способ привлечь новых зрителей в наш вид. Поскольку симрейсинг всё-таки имеет свою аудиторию, а профессиональный автоспорт и картинг — свою, немного другую. Здорово, когда получается всё объединить вместе, сделать из этого красивое шоу, картинку и показать её большому числу людей. С этой точки зрения мы максимально поддерживаем такого рода направления. Планируем делать их больше.

В целом считаю, что автоспорт в современном мире — уже не просто сами гонки и борьба пилотов на трассе, но и то, как мы её можем показать аудитории. Важно, сколько человек будут смотреть соревнования. Это, мне кажется, в наше время может быть главным фактором роста», — сказал Сироткин в интервью RT.

Ранее Фернандо Алонсо стал первым пилотом в истории «Формулы-1», для которого 101-й подиум не оказался победным.

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