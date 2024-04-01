Журова — об ОИ по киберспорту: видимо, в МОК услышали про Игры Будущего

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала возможное проведение Олимпийских киберспортивных игр под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).

«Видимо, в МОК услышали про Игры Будущего и увидели перспективу в киберспортивном сегменте», — цитирует Журову Legalbet.

Она также добавила, что МОК — это история без денег.

«Они, наверное, могут поддержать такие Игры, но они же обязательно должны быть коммерческими. Если там не будет денег, то туда тогда никто не приедет», — отметила она.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Ранее Песков заявил, что санкции за участие в Играх Будущего подрывают авторитет МОК.