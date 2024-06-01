Игры Будущего 2025 года пройдут в ОАЭ

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров назвал место, где пройдёт следующий инновационный международный турнир.

«Следующие Игры Будущего пройдут в Дубае (ОАЭ) в 2025 году. Не мог не сказать про это во Всемирный день защиты детей», — написал Столяров в Telegram-канале.

Напомним, что Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Ранее Владимир Путин признался, что не ожидал такого размаха от турнира «Игры Будущего».