Бах: полное пренебрежение всеми ценностями спорта — видеть на Играх Будущего бедную Валиеву

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о проведении в России Игр Будущего.

«Там вы могли увидеть настоящую цель. Это игры для одного человека, и совершенно полное пренебрежение всеми ценностями спорта — видеть там эту бедную девочку Валиеву. После этого ей даже пришлось выставить заявление и поблагодарить президента за его великое открытие, которое произведёт революцию в спорте. Это отвратительно», — заявил Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Ранее сообщалось, что Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Кремлёва.