Путин: не думал, что Игры Будущего приобретут такой размах

Президент РФ Владимир Путин признался, что не ожидал такого размаха от турнира Игры Будущего.

«Это предложенный Россией новый формат спортивного движения, объединяющий наиболее динамичные спортивные дисциплины и киберспорт. Честно говоря, я не думал, что это приобретёт такой размах и вызовет такой большой интерес», — приводит слова Путина ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Ранее Путин заявил, что ждёт атлетов из Китая на крупных спортивных мероприятиях в России в 2024 году.