Руководитель Игр Будущего: мы придумали умную альтернативу МОК
Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров считает, что разговоры об изоляции России не имеют ничего общего с реальностью.
«О какой изоляции России говорят на Западе? Мы привезли 116 стран. Это тот самый многополярный мир, о котором все мы говорим. В спорте многополярный мир уже стал реальностью», — цитирует Столярова РИА Новости.
По его словам, случился тектонический разлом, который провёл линию границы между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.
Столяров отметил, что прошедшие в России Игры Будущего стали «шажком» в сторону многополярного мира.
«Мы придумали умную альтернативу МОК, мы придумали что-то новое, чтобы их не просить пустить нас куда бы то ни было», — добавил он.
Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.
Ранее Песков заявил, что санкции за участие в Играх Будущего подрывают авторитет МОК.
Ранее стало известно, что представители более 20 регионов приняли участие в фиджитал-турнире на выставке «Россия».