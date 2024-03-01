Песков заявил, что санкции за участие в Играх Будущего подрывают авторитет МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что идея введения санкций против спортсменов за участие в Играх Будущего подрывает авторитет Международного олимпийского комитета (МОК).

«Негативно, абсолютно негативно. Запугивание спортсменов — это совсем подрывает, наверное, авторитет МОК», — цитирует Пескова ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд заявил, что организация хочет рассмотреть возможность санкций против участников Игр Будущего.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что гимн для спортсменов России, утверждённый МОК на Игры в Париже, похож на похоронный марш.