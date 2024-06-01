Левитин: Игры Будущего в Казани показали, что молодёжь меняет взгляды на спорт

Первый вице‑президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин считает, что Игры Будущего, которые в 2024 году прошли в Казани, показали взгляды молодого поколения на спорт.

«Игры Будущего в Казани показали, что молодежь меняет взгляды на спорт. Это и спорт, к которому мы привыкли, и, конечно же, фиджитал‑игры. Думаю, это тренды будущего. В многополярном мире исчезают все стереотипы», — сказал Левитин «Матч ТВ».

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин признался, что не ожидал такого размаха от турнира «Игры Будущего».