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Винер: гимн МОК для российских атлетов похож на похоронный марш

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что гимн для спортсменов РФ, утверждённый Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры в Париже, похож на похоронный марш.
Винер: гимн МОК для российских атлетов похож на похоронный марш
  • РИА Новости

«Ехать в таком статусе без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия в парадах открытия и закрытия — унизительно! А гимн, который будут играть в честь российских спортсменов, больше похож на похоронный марш», — заявила Винер РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что у МОК появилось новое занятие — унижать спортсменов.

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