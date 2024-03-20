Тарасова заявила, что у МОК появилось новое занятие — унижать спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что у Международного олимпийского комитета (МОК) появилось новое занятие.

«Не понимаю, кто поедет на Олимпиаду с такими условиями. Я не понимаю, почему нас должны наказывать и унижать, это что, у МОК такое новое занятие? Унижать людей, страны, спортсменов, которые на протяжении многих Олимпийских игр выигрывали медали?» — заявила Тарасова РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что МОК стоит перечитать Олимпийскую хартию.