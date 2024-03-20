Вяльбе: МОК нужно перечитать Олимпийскую хартию, а не пытаться насолить России
- РИА Новости
«Мне кажется, МОК давно занимается не тем, чем должен реально заниматься. Мне кажется, им надо взять хартию и почитать — для чего создавалась эта организация, кто должен стоять во главе угла. Думаю, этим надо заняться МОК, а не искать какие‑то подводные камни, чтобы тем или иным способом насолить России», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что МОК разрушает олимпизм, ограничивая российских и белорусских атлетов.