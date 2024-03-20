Вяльбе: МОК нужно перечитать Олимпийскую хартию, а не пытаться насолить России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит перечитать Олимпийскую хартию.

«Мне кажется, МОК давно занимается не тем, чем должен реально заниматься. Мне кажется, им надо взять хартию и почитать — для чего создавалась эта организация, кто должен стоять во главе угла. Думаю, этим надо заняться МОК, а не искать какие‑то подводные камни, чтобы тем или иным способом насолить России», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что МОК разрушает олимпизм, ограничивая российских и белорусских атлетов.