Песков: МОК разрушает олимпизм, ограничивая российских и белорусских атлетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что МОК разрушает олимпизм, ограничивая российских и белорусских атлетов.

«Негативно мы это воспринимаем, безусловно. Это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это абсолютно не красит МОК», — цитирует Пескова ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет связана с Олимпиадой в Лос-Анджелесе в случае включения бокса в программу этих Игр.