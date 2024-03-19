IBA не будет связана с Олимпиадой-2028, если бокс будет включён в программу Игр

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет связана с Олимпиадой в Лос-Анджелесе в случае включения бокса в программу этих Игр.

«Думаю, мы должны выражаться предельно ясно — IBA никак не будет связана с Олимпиадой в Лос-Анджелесе, если бокс вообще будет включён в программу этих Игр», — заявил Макконнелл на пресс-конференции.

Глава МОК Томас Бах заявил, что вопрос о включении бокса в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе пока поставлен на паузу.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня. Великобритания и США создали альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Ранее директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что Олимпийская хартия может быть изменена из-за возможного переизбрания Баха.