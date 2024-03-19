В МОК допустили, что изменят хартию для переизбрания Баха на пост президента

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что Олимпийская хартия может быть изменена из-за возможного переизбрания главы организации Томаса Баха.

«Решение по выдвижению Баха будет приниматься после Олимпиады в Париже. Если потребуется изменение хартии, оно может быть принято голосованием по почте», — заявил Адамс на пресс-конференции.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта 2021 года он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах. Срок по регламенту Олимпийской хартии должен стать для него последним.

Ранее директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод заявил, что по наиболее вероятному сценарию в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие 36 российских спортсменов.