МОК: на Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 российских спортсменов
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«Наиболее вероятный сценарий — в итоге отберутся 36 спортсменов из России и 22 из Белоруссии, максимальное число — 55 и 28 соответственно. В Токио принимали участие 330 спортсменов из России», — заявил Маклеод на пресс-конференции.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Маклеод высказал мнение касательно проведения Игр дружбы в России.