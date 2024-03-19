МОК: на Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 российских спортсменов

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод заявил, что по наиболее вероятному сценарию в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие 36 российских спортсменов.

«Наиболее вероятный сценарий — в итоге отберутся 36 спортсменов из России и 22 из Белоруссии, максимальное число — 55 и 28 соответственно. В Токио принимали участие 330 спортсменов из России», — заявил Маклеод на пресс-конференции.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Маклеод высказал мнение касательно проведения Игр дружбы в России.