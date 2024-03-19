МОК не считает Игры дружбы соперником Олимпиаде в Париже

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод высказал мнение касательно проведения Игр дружбы в России.

«Мы не видим Игры дружбы соперником Олимпиаде. Наше заявление связано с политизацией спорта. Олимпиада — не политическое событие, поэтому в нём участвует 206 НОК. Этой декларацией мы хотели заявить о чёткой позиции относительно политизации спорта и этих Игр», — сказал Маклеод на пресс-конференции.

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.