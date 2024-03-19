Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы
- РИА Новости
«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрёк, поддавшись русофобии», — цитирует Захарову «Матч ТВ».
19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.
В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Сорокин высказался о претензиях WADA касательно условий проведения Игр дружбы.