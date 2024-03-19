Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) касательно отказа спортсменов от участия в Играх дружбы в России.

«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрёк, поддавшись русофобии», — цитирует Захарову «Матч ТВ».

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Сорокин высказался о претензиях WADA касательно условий проведения Игр дружбы.