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Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) касательно отказа спортсменов от участия в Играх дружбы в России.
Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы
  • РИА Новости

«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрёк, поддавшись русофобии», — цитирует Захарову «Матч ТВ».

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Сорокин высказался о претензиях WADA касательно условий проведения Игр дружбы.

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