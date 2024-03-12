Сорокин: советую членам WADA почитать концепцию Игр дружбы

Глава оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин высказался о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно условий проведения турнира.

«Я могу только посоветовать своим коллегам (руководству WADA) почитать концепцию Всемирных игр дружбы. В ней чётко указано, что выполнение антидопинговой программы на соревнованиях будет обеспечено», — цитирует Сорокина РИА Новости.

11 марта WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы, так как турнир не будет проходить под защитой организации.

В Играх дружбы между 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Сорокин заявил, что гимнастки Аверины смогут поучаствовать в Играх дружбы.