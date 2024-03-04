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Сорокин заявил, что гимнастки Аверины смогут поучаствовать в Играх дружбы

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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин высказался о возможности участия гимнасток Дины и Арины Авериных на турнире.

«Если они захотят участвовать, то запретить им будет трудно. Они смогут. Мы коммерческое соревнование, главные параметры турнира — это не юниорские соревнования и это не «Мастерс», — цитирует Сорокина ТАСС.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила о том, что сёстры Аверины завершили карьеру. 

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства. 

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Павел Колобков прокомментировал решение сестёр Авериных завершить спортивную карьеру.

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