Колобков: Аверины радовали весь мир и могли добиться большего, но лишились шанса

Экс-министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение сестёр Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру.

«Я верю в то, что Дина и Арина могли себя реализовать ещё больше, если бы им предоставили такую возможность. К сожалению, им такого шанса не дали благодаря удивительному решению МОК», — цитирует Колобкова РИА Новости.

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении профессиональной карьеры.