Колобков: Аверины радовали весь мир и могли добиться большего, но лишились шанса
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- © Frank Hoermann / Sven Simon
«Я верю в то, что Дина и Арина могли себя реализовать ещё больше, если бы им предоставили такую возможность. К сожалению, им такого шанса не дали благодаря удивительному решению МОК», — цитирует Колобкова РИА Новости.
Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.
Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.
Ранее Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении профессиональной карьеры.