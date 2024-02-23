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Сёстры Аверины — о завершении карьеры: мы думали об этом давно

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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении профессиональной карьеры.
Сёстры Аверины — о завершении карьеры: мы думали об этом давно
  • globallookpress.com
  • © YUTAKA/AFLO

«Мы думали давно, разговаривали с Винер. Надо было всё осознать и принять. Планов на будущее много, будем пробовать себя в чём-то новом», — цитирует Дину Sport24.

«Гимнастика останется с нами, мы продолжаем участвовать в шоу», — добавила Арина.

Сегодня 25-летние сёстры объявили о завершении профессиональной карьеры.

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства. 

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер не верит в положительный исход дела в CAS о своём отстранении.

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