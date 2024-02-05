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Винер не верит в положительный исход дела в CAS о своём отстранении

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер сделала заявление о своём отстранении Фондом гимнастической этики (GEF).
Винер не верит в положительный исход дела в CAS о своём отстранении
  • РИА Новости

«У меня поданы два заявления — в Швейцарский суд и CAS. Два суда мы прошли, теперь моё дело рассматривается в CAS», — приводит слова Винер РИА Новости.

Президент ВФХГ выразила сомнение в том, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) удастся добиться положительного результата.

«При сегодняшнем политическом раскладе в мире я не думаю, что что-то изменится. Если же изменится, то это будет заслуга очень честных и квалифицированных международных юристов. Мы занимаемся клубами и спортивными обществами. Но стараемся при этом, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы 51 медаль российских гимнасток осталась в олимпийской истории. Чтобы все эти наши достижения легли на ум и запомнились судьям из CAS. Но я в это слабо верю», — сказала она.

В марте GEF, независимый дисциплинарный орган, созданный Международной федерацией гимнастики (FIG), отстранил Винер на два года и запретил ей участие в любом качестве в международных соревнованиях и мероприятиях FIG. После подачи апелляции трибунал GEF постановил, что срок дисквалификации главного тренера сборной России отсчитывается с 6 марта 2023 по 5 марта 2025 года.

Ранее Винер заявила, что гимнастки в России могут выступать хоть до 60 лет.

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