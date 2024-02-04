Винер: гимнастки в России могут выступать хоть до 60 лет

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что отечественные гимнастки могут выступать до 60 лет.

«Маленькие гимнастки подтянулись. Взрослые должны продолжать выступать. И они могут выступать хоть до 60 лет. Могут выступать на соревнованиях, делать свою программу и набирать ту сумму баллов, которая соответствует их уровню подготовки», — цитирует Винер РИА Новости.

Международный олимпийский комитет разрешил допускать спортсменов из России к соревнованиям. Однако подавляющее большинство федераций отказались следовать рекомендациям комитета.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа в Париже.

Ранее Сергей Карякин заявил, что без россиян Олимпиада в Париже будет неполноценной.