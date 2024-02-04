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Карякин считает, что без россиян Олимпиада в Париже будет неполноценной

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Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что ближайшие летние и зимние Олимпийские игры будут неполноценными без сборной России.

«Олимпиада в Париже без российских спортсменов не Олимпиада, а её подобие. Поэтому нам нужно соревноваться внутри страны, а когда нас позовут, уже думать — ехать или не ехать», — цитирует Карякина ТАСС.

Чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу также подчеркнул, что скептически относится к Олимпиаде и другим соревнованиям, где спортсменов из России «не ждут и не любят».

«И недавний громкий случай с Камилой Валиевой это подтвердил. На мой взгляд, нужно развивать шахматы внутри страны, концентрироваться максимально на этом, но здесь каждая спортивная федерация принимает решение сама, исходя из своих интересов», — заключил Карякин.

Международный олимпийский комитет разрешил допускать спортсменов из России к соревнованиям. Однако подавляющее большинство федераций отказались следовать рекомендациям МОК.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа в Париже.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что во главе МОК сидят невменяемые люди и марионетки.

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