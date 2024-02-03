Васильев: во главе МОК сидят невменяемые люди и марионетки

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов.

«То, что всё это время делает МОК по отношению к России, — недопустимо. Всё это происходит потому, что там сейчас сидят невменяемые люди, марионетки, которые выполняют заказы», — цитирует Васильева «РБ Спорт».

Он добавил, что сотрудники международного олимпийского комитета выполняют незаконные действия. По словам ветерана, нужно добиваться смены руководящего состава организации.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Татьяна Кириенко назвала Олимпиаду инструментом политического давления.