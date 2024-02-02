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Кириенко назвала Олимпиаду инструментом политического давления

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказала мнение, что Олимпийские игры являются инструментом политического давления на российских спортсменов.
Кириенко назвала Олимпиаду инструментом политического давления
  • РИА Новости

«В последнее время многое в мире изменилось. Теперь появились личные приглашения на Олимпийские игры по непонятным правилам, а сами Игры стали инструментом политического давления по отношению к спортсменам», — цитирует Кириенко пресс-служба организации.

Она также подчеркнула, что спортсмены являются сплочёнными людьми. По её словам, их пытаются разъединить.

«Российский спорт столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением, но при этом для нас были и остаются неизменными государственные задачи по развитию бокса в РФ», — добавила Кириенко.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

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