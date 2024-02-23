Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру
«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Спасибо им», — цитирует Винер РИА Новости.
Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.
Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.
Ранее сообщалось, что Винер не верит в положительный исход дела в CAS о своём отстранении.