Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила о том, что 25-летние Дина и Арина Аверины завершили профессиональную карьеру.

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Спасибо им», — цитирует Винер РИА Новости.

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.

Ранее сообщалось, что Винер не верит в положительный исход дела в CAS о своём отстранении.