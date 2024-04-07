Представители более 20 регионов приняли участие в фиджитал-турнире на выставке «Россия»

Начальник отдела по развитию спорта высших достижений управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Никита Дмитриев рассказал, что представители более 20 регионов приняли участие в фиджитал-турнире на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Целую неделю ребята боролись, сейчас можно сказать, что турнир удался. Буквально вчера с руководством разговаривали, принято решение, чтобы повторить такой турнир. Скорее всего, это будет в июне. Ребята, готовьтесь. Другие регионы, подключайтесь», — цитирует Дмитриева ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.

В феврале и марте 2024 года в Казани прошёл инновационный международный фиджитал-турнир «Игры Будущего».

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выразил мнение, что Игры Будущего дали импульс развитию фиджитал-спорта.