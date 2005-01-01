Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что Игры Будущего дали импульс развитию фиджитал-спорта.

«Это было фееричное и очень мощное действо, которое придало импульс этому движению. Мы видели большой интерес международного сообщества. Более 60 стран так или иначе развивают это направление», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее Матыцин рассказал, что Игры Будущего планируется сделать ежегодными.