Матыцин: Игры Будущего планируется сделать ежегодным мероприятием

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что Игры Будущего планируется сделать ежегодными.

«Игры Будущего пока намерены проводить ежегодно, интерес есть со стороны многих государств, и сейчас международная организация, которая является патроном этих Игр, будет в ближайшее время открывать заявочную кампанию. Надеюсь, что Игры состоятся и в других странах пройдут с не меньшим успехом, — цитирует Матыцина РИА Новости.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялась церемония закрытия Игр Будущего.