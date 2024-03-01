В Казани состоялась церемония закрытия Игр Будущего

В столице Татарстана в «Казань Экспо» прошла церемония закрытия Игр Будущего 2024 года.

В мероприятии приняли участие вице‑премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также победители соревнований.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее Никита Нагорный заявил, что Игры Будущего дали невероятный толчок популяризации фиджитал‑спорта.