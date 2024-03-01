Нагорный: Игры Будущего дали невероятный толчок популяризации фиджитал‑спорта

Президент Всероссийской федерации фиджитал‑спорта олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал проведение Игр Будущего в Казани.

«Игры Будущего дали невероятный толчок популяризации фиджитал‑спорта и его доступности. Сейчас хочется поблагодарить все федерации, которые приходят со своей инициативой и говорят, что готовы выдвигаться в направлении фиджитализации. Министерство спорта делает большую работу, чтобы развивать тот спорт, который будет давать возможности», — сказал Нагорный на Всемирном фестивале молодёжи.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее руководитель Игр Будущего Игорь Столяров рассказал, сколько зрителей посмотрели фиджитал-турнир.