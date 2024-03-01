Столяров: Игры Будущего посмотрели более 2,3 млрд пользователей

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров рассказал, сколько зрителей посмотрело фиджитал-турнир.

«Мы внимательно мониторим всю информацию и видим каждого пользователя. Пока находимся ровно в плане, может, даже идём с опережением. Но примерную цифру назову. Количество просмотров по миру перевалило за отметку 2,3 млрд зрителей. Заявленная цель — 3 млрд. Мы продолжаем к ней идти», — заявил Столяров.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее Столяров высказался о доступности просмотра фиджитал-турнира «Игры Будущего» по всему миру.