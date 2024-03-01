Столяров: стрим Игр Будущего можно посмотреть по всему миру

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказался о доступности просмотра фиджитал-турнира «Игры Будущего» по всему миру.

«Технически мы присутствуем на всех глобальных стриминговых платформах, нишевых, региональных и практически во всех соцсетях. Гордимся, что нам за короткое время удалось сформировать почти 240 каналов конечной доставки контента до потребителя. Теоретически наш стрим можно посмотреть по всему миру», — цитирует Столярова корреспондент RT.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее Матыцин заявил, что Игры Будущего имеют несомненный успех.