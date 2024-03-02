Матыцин констатировал несомненный успех Игр Будущего

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что фиджитал-турнир Игры Будущего имеет несомненный успех.

«Завтра церемония закрытия, и успех уже несомненный, он признан всеми. Все гости, все спортсмены отмечают высокие стандарты проведения соревнований, надеемся, что этот проект будет продолжен. Спорт не имеет границ», — заявил Матыцин РИА Новости.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее Столяров высказал мнение, что Игры Будущего должны постоянно развиваться.