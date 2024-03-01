Руководитель Игр Будущего считает, что турнир должен постоянно развиваться

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказал мнение, что турнир должен постоянно развиваться.

«Игры Будущего — такой формат, который должен всё время развиваться, это наш плюс перед догматическими форматами. Без партнёров мы никогда не сделали бы этого. Уже провели чемпионат по кибатлетике, чествовали их, подписали соглашение о создании мировой лиги кибатлетики. Мы будем развивать различные форматы, мы открыты ко всем предложениям», — передаёт слова Столярова корреспондент RT.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее российская команда победила в дисциплине Speedrun на Играх Будущего.