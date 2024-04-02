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Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Кремлёва

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение о главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умаре Кремлёве.

«Пришлю вам статью о нём, которую видел на этой неделе. Знаете, он продажный парень, который пытается подкупать других. Вот почему нам пришлось исключить эту международную федерацию... Президент Путин назначил его своего рода маркетинговым послом этих Игр дружбы. Он зять начальника службы личной безопасности президента.

Знаю, что он даже сменил имя из-за криминального прошлого. А потом взял на себя управление этой международной федерацией. Там была долгая история. В итоге они были исключены нами. Есть ещё судебное дело. Ожидаем решения в нашу пользу в следующем месяце. Абсолютно уверены», — сказал Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Ранее Бах сравнил допуск россиян на ОИ-2024 с положением Югославии в 1992-м.

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