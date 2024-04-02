Бах сравнил допуск россиян на ОИ-2024 с положением Югославии в 1992-м

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

«С Россией сложилась особая ситуация, когда ОКР принял решение присоединить к себе региональные спортивные организации, которые принадлежали Украине. Нарушение территориальной целостности другого НОК является посягательством на Олимпийскую хартию.

Югославии запретили участвовать в Играх в Барселоне в 1992 году. И для спортсменов из этой страны было найдено такое же решение, какое мы сейчас предлагаем атлетам из России. Такой же подход. Гимн России не может быть исполнен. Нельзя поднимать российский флаг», — заявил Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами заявил, что просил украинцев следить за россиянами.